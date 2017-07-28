Лазневой: претензий к игрокам «Ленинградки» нет, все работают с полной отдачей

Старший тренер «Ленинградки» Алексей Лазневой рассказал о следующем этапе подготовки команды к сезону после тренировок на песке. В завершившемся сезоне подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аута.

«После работы на пляже на Крестовском острове мы перебрались на стадион «Динамо», но до беговых дорожек практически не дошли. Питерская погода внесла свои коррективы в подготовку, покрытие на стадионе почти постоянно было мокрым, а это травмоопасно. Поэтому занимались в основном в зале. Претензий ни к кому нет, все работают с полной отдачей», — цитирует Лазневого официальный сайт клуба.