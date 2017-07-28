Сборная России по волейболу вышла в финал ЧЕ U16 среди девушек

Сборная России по волейболу вышла в финал первого в истории чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U16 (игроки не старше 2002 года рождения), который проходит в Болгарии. В полуфинале подопечные Светланы Сафроновой на тай-брейке обыграли хозяек площадки, сборную Болгарии, со счётом 3:2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:11). Самой результативной в составе российской сборной стала Татьяна Кадочкина, набравшая 22 очка.15 баллов принесла команде Елизавета Кочурина, набравшая 6 очков на блоке.

За титул 29 июля россиянки сыграют с командой Италии, в другом полуфинале взявшей верх над белорусскими волейболистками (3:0).

Волейбол. Девушки. Чемпионат Европы U16. Болгария

Полуфинал

Россия – Болгария – 3:2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:11).