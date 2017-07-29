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Гамова: сборной России U16 важно сохранить эмоции и силы на финал с Италией

29 июля 2017, суббота. 00:20. Волейбол

Тренер-консультант сборной девушек U16 Екатерина Гамова прокомментировала победу российских волейболисток над хозяйками площадки (3:2) в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Болгарии.

«Это был отличный матч, в котором судьи принимали сомнительные решения в отношении обеих команд. Но важнее то, как мы играли. Здесь очень много зрителей, которые создали невероятную атмосферу, поддерживая Болгарию. Наша группа проводила матчи в Самокове, где было не так много зрителей, а здесь, в Софии, девушкам впервые пришлось играть перед заполненными трибунами. Это давило на нас и было для нас тяжело, но нам удалось справиться с нервами, найти способ переломить ход игры и получить желаемый результат. Игра, которую мы показали, чтобы выиграть этот матч, даёт нам уверенность перед финалом, где нам предстоит провести ещё один сложный матч против Италии. Их полуфинал был раньше нашего, и они провели всего три партии, так что они заведомо будут свежее. У нас будет меньше времени на подготовку. Для нас важно сейчас забыть эту победу и сохранить эмоции и силы на завтрашний финал, к которому мы будем готовы как физически, так и морально. Это будет хорошая игра, это точно», — приводит слова Гамовой официальный сайт турнира.

Сборная России по волейболу вышла в финал ЧЕ U16 среди девушек
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
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Екатерина Гамова
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