Женская сборная Польши победила во второй группе Гран-при

Женская сборная Польши стала победителем второй группы розыгрыша Гран-при. В финале соревнований, которые состоялась в Остраве (Чехия), команда Польши обыграла сборную Южной Кореи со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:21).

В матче за третье место сборная Германии в четырёх партиях одолела команду Чехии со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:20, 25:23).

«Финал четырёх» первого дивизиона пройдёт в Нанкине (Китай) 2-6 августа. В группе J сыграют сборные Китая, Бразилии и Нидерландов, в группе K – команды Сербии, США и Италии.