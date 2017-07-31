Д'Аньелло: в матче со сборной России U16 Италия сыграла практически идеально

Главный тренер женской сборной Италии U16 Паскуале Д'Аньелло поделился эмоциями после победы над россиянками в финале чемпионата Европы в Болгарии со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:17).

«После нашей победы я ощущаю только счастье. Мы провели практически идеальный матч. Мы наладили свою игру после медленного начала и затем стали действовать здорово во всех компонентах. Блок, подача, атака — мы возвращали все мячи на половину соперниц. Мы наслаждаемся моментом, но также думаем о будущем. Надеюсь, для этой команды это лишь начало чего-то особенного», — цитирует тренера официальный сайт ЕКВ.