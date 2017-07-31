Павлов: к 22 августа игроки «Локомотива» должны набрать хорошие кондиции

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов рассказал о работе, проделанной игроками клуба на первом сборе в Новосибирске, и поделился ожиданиями от трёхнедельных сборов в Болгарии.

«Окончательно её итог можно будет подвести только по окончании сезона, по его результатам. К тому же впереди у нас ещё три недели в Болгарии, где мы уже будем больше внимания уделять именно игровым компонентам. В Новосибирске же занимались в основном физподготовкой, закладывали базу на будущее. В этом году клубный сезон стартует раньше обычного, в начале сентября. А из Болгарии мы возвращаемся 22 августа. И к этому моменту уже должны набрать хорошие кондиции.

Я ведь вместе с Константиновым работал и в Нижнем Новгороде. И тогда мы тоже готовились в Болгарии. В прошлом году мы тренировались на отличной базе, где построен классный волейбольный зал. Но в этом году отправляемся в другое место. Руководство клуба и тренерский штаб решили, что если большую часть сезона мы проводим в Сибири, то лучше сборы провести на морском побережье. Три недели на море стали своеобразным бонусом для игроков. И база там тоже очень хорошая, все условия для качественных тренировок. Там, кстати, занимается и сборная Болгарии.

Практически все команды во время предсезонки проводят длительные сборы. Кто работает две с половиной недели, кто – три. Это не то время, за которые игроки могут надоесть друг другу. Наоборот, есть возможность поближе познакомиться с новичками, наладить игровое взаимодействие. К тому же нас ждёт Лига чемпионов, будем много играть на выезде. И пребывание в Болгарии – это ещё и возможность побыть в том часовом поясе, в котором, возможно, предстоит проводить выездные матчи", — цитирует Павлова официальный сайт клуба.