Кашина: в день свадьбы я была на полном релаксе

Либеро «Ленинградки» Мария Кашина рассказала, как прошла её свадьба со связующим «Динамо-ЛО» Игорем Тисевичем.

«Главное, что я не нервничала. Все нервы кончились в марте-апреле, когда я осознала, что это произойдёт. Поэтому в сам день свадьбы я была на полном релаксе. Мне было весело, душевно и прекрасно.

Всё было идеально. Даже лучше, чем я ожидала. Торжество длилось два дня. Первый – более официальный. Второй – на нашей родной базе в Зеркальном. А уже на третий день мы улетели отдыхать на Мальдивы. Я была там первый раз. Ожидала, что будет круто, но не настолько. Жили мы на острове площадью два с половиной километра. И почти всё место занимает отель. Особенно запомнился «шведский стол». Из всех мест, где я была, этот, наверное, лучший. Я большой любитель морепродуктов. И там был очень большой выбор. Фрукты и морепродукты. Больше мне для счастья ничего не надо», — цитирует Кашину официальный сайт клуба.