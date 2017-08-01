«Зенит» представил видео к дню рождения Леона

Казанский «Зенит» представил видео, посвящённое доигровщику Вильфредо Леону, который 31 июля отмечал свой 24-й день рождения.

Видео доступно на официальном канале казанского клуба в Youtube.

«Мы от всей души поздравляем нашего легионера с этим событием! Желаем ему семейного счастья, любви и удачи, а также успехов в воспитании дочки! Желаем Вильфредо новых побед в составе казанской команды!» — говорится в поздравлении.

В составе «Зенита» Леон трижды выиграл чемпионат и Кубок России, а также Лигу чемпионов.