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Московское «Динамо» отправилось на сбор в Анапу

1 августа 2017, вторник. 12:11. Волейбол

31 июля волейболисты и тренерский штаб московского «Динамо» отправились на предсезонный сбор в Анапу, который продлится три недели, сообщает официальный сайт клуба.

В составе команды к предварительному этапу Кубка России будут готовиться 12 волейболистов. Затем в Москве для подготовки к чемпионату России к команде присоединятся игроки, задействованные в сборной России — Александр Маркин, Юрий Бережко и Алексей Остапенко, а также волейболист сборной Франции Кевин Ле Ру.

Первый матч в полном составе «Динамо» проведёт 10 сентября с „Зенитом“ из Санкт-Петербурга.

Источник: Официальный сайт ВК "Динамо-Москва" Сообщить об ошибке
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МВК Динамо Москва Александр Маркин Алексей Остапенко Юрий Бережко
Новости. Волейбол
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