Московское «Динамо» отправилось на сбор в Анапу

31 июля волейболисты и тренерский штаб московского «Динамо» отправились на предсезонный сбор в Анапу, который продлится три недели, сообщает официальный сайт клуба.



В составе команды к предварительному этапу Кубка России будут готовиться 12 волейболистов. Затем в Москве для подготовки к чемпионату России к команде присоединятся игроки, задействованные в сборной России — Александр Маркин, Юрий Бережко и Алексей Остапенко, а также волейболист сборной Франции Кевин Ле Ру.



Первый матч в полном составе «Динамо» проведёт 10 сентября с „Зенитом“ из Санкт-Петербурга.