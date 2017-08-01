Стояновский и Ярзуткин проиграли в заключительном туре группового этапа ЧМ

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в третьем туре группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу уступили итальянцам Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счётом 1:2.

Таким образом, Олег и Артём заняли третье место в квартете K, одержав одну победу в трёх встречах. Выйдут ли они в плей-офф напрямую, станет известно по окончании группового этапа.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена, Австрия

Мужчины. Группа K. 3-й тур

П. Николаи/Д. Лупо (Италия) — О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — 2:1 (21:17, 20:22, 15:13).