Бирлова и Макрогузова проиграли в «раунде лаки-лузеров» на ЧМ в Вене

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в соревнованиях лаки-лузеров на чемпионате мира по пляжному волейболу в Вене уступили кубинкам Лидианнис Бенитес и Лейле Консуэло-Ортеге. Таким образом, Екатерина и Надежда не вышли в первый раунд плей-офф турнира.

На групповом этапе Бирлова и Макрогузова выиграли один матч из трёх и не вышли в плей-офф напрямую.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена, Австрия

Женщины. «Раунд лаки-лузеров»

Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — Л. Бенитес/Л. Консуэло-Ортега (Куба) — 0:2 (14:21, 19:21).