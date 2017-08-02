Полетаев: оказывается, у меня немного необычная анатомия стопы

Диагональный Виктор Полетаев, выступающий в аренде в «Кузбассе», рассказал о своём восстановление после травмы. В кемеровском клубе надеются, что волейболист будет в строю к началу чемпионата России.

«Я консультировался у специалистов в Италии и Германии – они сказали, что вполне можно обойтись без хирургического вмешательства и рекомендовали консервативное лечение: отдых, укрепление суставов. Самое главное – нашли проблему. Оказывается, у меня немного необычная анатомия стопы и при приземлении вся нагрузка приходится на переднюю часть. Сделали в Италии специальные стельки, которые будут равномерно распределять нагрузку. Уже успел к ним привыкнуть.

Всё идет по плану. Врачи говорят, что я даже быстрее восстанавливаюсь, чем они думали. Скоро начну работать с тумбами, закачивать ноги, потому что долго не прыгал. С мячами уже начал тренироваться вместе с командой и быстро всё вспомнил – думал, что будет сложнее», — цитирует Полетаева «Спорт Бизнес Online».