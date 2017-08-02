«Урал» подтвердил подписание контракта с Мискевичем

Уфимский «Урал» на своём официальном сайте подтвердил подписание двухлетнего контракта с белорусским диагональным Родионом Мискевичем, который в минувшем сезоне защищал цвета итальянской «Соры». 22-летний волейболист стал лучшим бомбардиром «Соры» и третьим по результативности игроком чемпионата Италии, набрав 473 очка в 26 матчах.

В итальянском клубе Мискевич играл под руководством Бруно Баньоли – младшего брата Даниэле Баньоли, который летом возглавил «Урал».

Ранее Родион выступал за минский «Строитель».