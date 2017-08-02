Ярёменко: Мировая лига и Гран-при будут называться «Новая волейбольная лига»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что Мировая лига и Гран-при в следующем сезоне будут проходить под названием «Новая волейбольная лига» в обновлённом формате.

«В следующем сезоне мужская Мировая лига и женский Гран-при будут проводиться по новому формату и получат новое название. Называться турниры будут Новая волейбольная лига среди мужчин и женщин. Теперь в каждом турнире будет по 16 команд. На предварительном этапе 15 игр – каждый сыграет с каждым по разу. То есть каждая сборная примет участие в пяти игровых уик-эндах. На уик-энд приезжают четыре команды, как и раньше. А затем „Финал шести“.

В следующем сезоне у нас нет возможности и шансов провести один из «Финалов шести» в России. Всё-таки в стране чемпионат мира по футболу будет проводиться. А далее мы рассмотрим такую возможность.

Новый формат соревнований интересный. Для ВФВ он более лёгкий, если будет расширенная заявка на турнир. То есть если мы сможем использовать не 17, а 22-24 игрока, тогда соревнование приобретает интерес. Можно и обкатывать новых, молодых игроков, и строить планы на основные европейские и мировые турниры", — цитирует Ярёменко «Р-Спорт».