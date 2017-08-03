Красильников и Лямин на старте плей-офф ЧМ сыграют со Стояновским и Ярзуткиным

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. По итогам матчей раунда «лаки-лузеров» были сформированы все пары стартового раунда плей-офф. В 1/16 финала россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин встретятся со своими соотечественниками Олегом Стояновским и Артёмом Ярзуткиным. Этот матч состоится 3 августа.

Победитель российского противостояния за выход в четвертьфинал чемпионата мира поспорит либо с итальянским дуэтом Паоло Николаи / Даниэле Лупо, либо с канадской парой Сэм Педлоу / Сэм Шахтер.