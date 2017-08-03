Команда «Динамо-УОР» включена в состав участников Высшей лиги «Б» женского ЧР

Исполком Всероссийской федерации волейбола в целях обеспечения качественной соревновательной подготовки сборной России (девушки 2002-2003 г. р.) к международным соревнованиям 2018 года постановил допустить к участию в предварительном этапе чемпионата России в Высшей лиге «Б» команду «Динамо-УОР» (Казань), являющуюся базовым коллективом сборной России в этой возрастной категории.

Туры чемпионата пройдут в Пензе, Рязани, Казани, Самаре и Ижевске. Соревнования стартуют 10 октября, а завершатся 11 февраля.