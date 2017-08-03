Определён предварительный состав сборной России на Универсиаду-2017

Стал известен предварительный состав сборной России на Универсиаду-2017, которая пройдёт с 20 по 27 августа в Тайбэе, сообщает «Спорт Бизнес Online». На групповом этапе россияне сыграют с командами Австралии, Румынии, Чили, Чехии и Гонконга.

Предварительный состав сборной России на Универсиаду-2017

Связующие: Дмитрий Емельянов («Академия-Казань»), Азизбек Исмаилов («Ярославич»).

Диагональные: Евгений Баннов («Югра-Самотлор»), Богдан Гливенко («Газпром-Югра»).

Блокирующие: Вадим Лихошерстов («ФАКЕЛ»), Игорь Филиппов («Урал»), Дмитрий Щербинин («Динамо» Москва).

Доигровщики: Александр Болдырев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Ботин («Динамо-ЛО»), Сергей Никитин («Кузбасс»), Егор Феоктистов («Урал»).

Либеро: Владимир Шишкин («ФАКЕЛ»).