Женская сборная Бразилии одолела голландок в «Финале шести» Гран-при

Женская сборная Бразилии в своём втором матче в «Финале шести» Гран-при в Нанкине (Китай) в пяти партиях одолела команду Нидерландов со счётом 3:2 (25:27, 25:23, 22:25, 25:22, 15:11). Для действующих чемпионок турнира эта победа стала первой в нынешнем финальном этапе соревнований. Голландки потерпели первое поражение.

Гран-при. Женщины. «Финал шести». Нанкин. Группа J

Бразилия — Нидерланды — 3:2 (25:27, 25:23, 22:25, 25:22, 15:11).

4 августа голландки сыграют с китаянками, которые на старте «Финала шести» победили бразильянок в трёх сетах.