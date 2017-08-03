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Женская сборная Бразилии одолела голландок в «Финале шести» Гран-при

3 августа 2017, четверг. 17:22 Волейбол

Женская сборная Бразилии в своём втором матче в «Финале шести» Гран-при в Нанкине (Китай) в пяти партиях одолела команду Нидерландов со счётом 3:2 (25:27, 25:23, 22:25, 25:22, 15:11). Для действующих чемпионок турнира эта победа стала первой в нынешнем финальном этапе соревнований. Голландки потерпели первое поражение.

Гран-при. Женщины. «Финал шести». Нанкин. Группа J
Бразилия — Нидерланды — 3:2 (25:27, 25:23, 22:25, 25:22, 15:11).

4 августа голландки сыграют с китаянками, которые на старте «Финала шести» победили бразильянок в трёх сетах.

Гран-при (ж)
03 августа 2017, четверг. 14:30 МСК
Бразилия
3 : 2 25:27, 25:23, 22:25, 25:22, 15:11
Нидерланды
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная Бразилии — Волейбол Женская сборная Нидерландов — Волейбол Гран-при
Новости. Волейбол
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