Ветрова: в ЧР у «Динамо-Москва» только один конкурент, особой борьбы нет

Капитан московского «Динамо», чемпионка мира 2010 года Вера Ветрова оценила выступление команды в минувшем сезоне.

«Буду говорить больше за команду, чем за себя лично, всё-таки у нас командный вид спорта. Концовкой довольна, поскольку мы второй раз подряд победили в чемпионате России, но на международных турнирах выступили не очень удачно.

Могло быть лучше. Особенно на клубном чемпионате мира в Японии, где мы вполне могли бороться за победу. Поражение от бразильской команды в матче, где решалась судьба путёвки в полуфинал, оказалось довольно обидным. А от «Финала четырёх» Лиги чемпионов остался горький осадок. Впервые за много лет мы пробились в эту стадию, очень хотели выступить достойно, но не получилось.

Думаю, причина в отсутствии опыта у некоторых российских игроков, которые ещё не выступали на таком уровне. В нашем чемпионате у «Динамо» только один конкурент, особой борьбы нет, всё понятно и предсказуемо. А здесь мы столкнулись с другим уровнем игры, другим настроем, грамотными тренерскими установками. Соперники оказались более квалифицированными и профессионально подготовленными. Но в целом неудачу в Лиге чемпионов сложно проанализировать. Команда физически была готова идеально, приехала с полной уверенностью в собственных силах, и не получилось ничего», — рассказала Ветрова в интервью журналу «Динамо».