Сербки обыграли итальянок в матче «Финала шести» Гран-при в Нанкине

Женская сборная Сербии в своём втором матче в «Финале шести» Гран-при в Нанкине (Китай) обыграла команду Италии со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 16:25, 27:25). Для сербок это вторая победа подряд, итальянки потерпели первое поражение.

Гран-при. Женщины. «Финал шести». Нанкин. Группа K

Сербия — Италия — 3:1 (25:18, 25:19, 16:25, 27:25).

Сборная Сербии вышла в полуфинал с первого места в группе, итальянки — со второго. Заключительным матчем группового этапа станет встреча Китай — Нидерланды, которая начнётся в 14:30 по московскому времени.