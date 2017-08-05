175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Михайлов: список зарплат волейболистов? Эти цифры явно завышены

5 августа 2017, суббота. 11:03 Волейбол

Диагональный казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов прокомментировал публикацию списка самых высокооплачиваемых волейболистов мира, в котором он занял девятое место.

«Я видел этот список. На мой взгляд, эти цифры достаточно далеки от реальных. Они явно завышены. Я знаю точно, что, например, игроки из итальянского чемпионата априори не могут быть в пятерке, там никто больше определенной суммы не получает. Разве что за счет рекламы тот же Иван Зайцев может зарабатывать. Но Эрвин Нгапет и Александар Атанасьевич не могут получать те суммы, которые фигурируют в данной публикации.

Может быть, что чисто теоретически отдельные позиции могут быть приближены к указанным, а на самом деле всё по-другому. По крайней мере, в волейболе. Не стоит верить интернету", — приводит слова Михайлова Sntat.

Леон возглавил список самых высокооплачиваемых волейболистов мира
Источник: Sntat Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мужская сборная России - Волейбол Максим Михайлов
Новости. Волейбол
5 августа 2017, суббота
11:03 Михайлов: список зарплат волейболистов? Эти цифры явно завышены
00:36 Филиппов: если бы Шляпников нас не гонял, мы бы выросли раздолбаями
4 августа 2017, пятница
22:21 Кузнецов: держать команду ради того, чтобы она отбывала номер, неправильно
21:41 Филиппов: многие в «Динамо» считали, что Маричев перебарщивал
20:10 Лямин: было очень жарко, и нам повезло в матче 1/8 финала ЧМ с канадцами
17:01 Китаянки сыграют с итальянками, бразильянки — с сербками в полуфинале Гран-при
16:58 Красильников и Лямин вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Вене
15:50 Новосибирский «Локомотив» приступил к тренировкам на базе сборной Болгарии
14:21 Мискевич: мне нравится подход Даниэле Баньоли, он спокойнее брата
13:22 Фетисова: хотелось бы усиления конкуренции в России
12:16 Сербки обыграли итальянок в матче «Финала шести» Гран-при в Нанкине
11:27 Ветрова: в ЧР у «Динамо-Москва» только один конкурент, особой борьбы нет
10:28 Гончарова: в 18 лет Москвой меня было не испугать
09:25 Соперниками Красильникова и Лямина в 1/8 финала ЧМ будут Педлоу и Шахтер
3 августа 2017, четверг
19:02 Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала ЧМ, одолев Стояновского и Ярзуткина
17:22 Женская сборная Бразилии одолела голландок в «Финале шести» Гран-при
15:14 Фетисова: я тоже совсем молодой игрок, а все почему-то забывают
14:17 Леон и Вербов сыграют с победителями летнего Кубка «Зенита»
13:17 Определён предварительный состав сборной России на Универсиаду-2017
12:15 Сербки и итальянки вышли в полуфинал Гран-при
11:18 Команда «Динамо-УОР» включена в состав участников Высшей лиги «Б» женского ЧР
10:15 Феоктистов: приятно, что Баньоли индивидуально провёл для меня тренировку
09:53 Красильников и Лямин на старте плей-офф ЧМ сыграют со Стояновским и Ярзуткиным
2 августа 2017, среда
16:52 Ярёменко: Мировая лига и Гран-при будут называться «Новая волейбольная лига»
16:13 Китаянки в трёх сетах победили сборную Бразилии в «Финале шести» Гран-при
15:25 ВФВ изменил систему проведения финальной части женской Суперлиги
14:11 Феоктистов: думаю, что мы могли побороться за медали Мировой лиги
13:12 «Урал» подтвердил подписание контракта с Мискевичем
12:36 Сербки в пяти сетах одолели американок на старте «Финала шести» Гран-при
11:41 Рахматуллин: мы решили, что Полетаеву лучше ещё на сезон остаться в «Кузбассе»
10:27 Ломако: Полетаева после МЛ вызвали в сборную. Зачем? Это не к нам вопрос
09:35 Полетаев: оказывается, у меня немного необычная анатомия стопы
1 августа 2017, вторник
22:22 Спиридонов: я вполне адекватный человек, а в «Твиттере» отвожу душу
21:21 Российские дуэты Лямин/Красильников и Стояновский/Ярзуткин вышли в плей-офф ЧМ
19:55 Бирлова и Макрогузова проиграли в «раунде лаки-лузеров» на ЧМ в Вене
18:21 Стояновский и Ярзуткин проиграли в заключительном туре группового этапа ЧМ
18:11 Спиридонов: пусть дают хороший контракт, и я распиарю тульский волейбол
16:31 Бирлова и Макрогузова поспорят за выход в плей-офф ЧМ в турнире «лаки-лузеров»
16:16 «Сахалин» подписал контракт с доигровщицей Паруковой
15:13 «Енисей» определил семь потенциальных имён талисмана клуба
14:17 Костючик: в финале олимпийского фестиваля, возможно, не хватило уверенности
13:18 Красильников и Лямин выиграли третий матч подряд на чемпионате мира в Вене
12:11 Московское «Динамо» отправилось на сбор в Анапу
11:07 «Зенит» представил видео к дню рождения Леона
10:15 Сафронова: девчонки к финалу чемпионата Европы U16 ощутимо устали
Все новости RSS
Партнерский контент