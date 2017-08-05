Михайлов: список зарплат волейболистов? Эти цифры явно завышены

Диагональный казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов прокомментировал публикацию списка самых высокооплачиваемых волейболистов мира, в котором он занял девятое место.

«Я видел этот список. На мой взгляд, эти цифры достаточно далеки от реальных. Они явно завышены. Я знаю точно, что, например, игроки из итальянского чемпионата априори не могут быть в пятерке, там никто больше определенной суммы не получает. Разве что за счет рекламы тот же Иван Зайцев может зарабатывать. Но Эрвин Нгапет и Александар Атанасьевич не могут получать те суммы, которые фигурируют в данной публикации.

Может быть, что чисто теоретически отдельные позиции могут быть приближены к указанным, а на самом деле всё по-другому. По крайней мере, в волейболе. Не стоит верить интернету", — приводит слова Михайлова Sntat.