Сборная Бразилии победила сербок в полуфинале «Финала шести» Гран-при

Женская сборная Бразилии в полуфинале «Финала шести» Гран-при в Нанкине (Китай) в четырёх партиях переиграла команду Сербии. Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 32 очка. 24 балла в активе бразильской диагональной Тандары Кайшеты.

За титул бразильянки поспорят с победительницами встречи между хозяйками «Финала шести» из Китая и сборной Италии.

Женщины. Гран-при. «Финал шести». Нанкин, Китай

Полуфинал

Сербия — Бразилия — 1:3 (25:20, 23:25, 14:25, 23:25).