Красильников и Лямин за выход в финал ЧМ сыграют с парой из Австрии

Сильнейшая российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин за выход в финал чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене (Австрия) сыграет с хозяевами песка — дуэтом Клеменс Допплер/Александр Хорст. В своём четвертьфинале австрийцы одолели польскую пару Пётр Кантор/Бартош Лосяк со счётом 2:1 (31:33, 21:18, 15:11).

Последний раз российская пара выходила в полуфинал ЧМ десять лет назад, когда Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский в итоге стали серебряными призёрами.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена

Мужчины. 1/4 финала

Клеменс Допплер/Александр Хорст (Австрия) – Пётр Кантор/Бартош Лосяк (Польша) – 2:1 (31:33, 21:18, 15:11).