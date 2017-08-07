Абалакина и Дабижа стали третьими на сателлите в Ларнаке

Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа заняли третье место на турнире ЕКВ категории «сателлит» по пляжному волейболу в Ларнаке (Кипр). В матче за бронзу они обыграли своих соотечественниц Ольгу Мотрич и Светлану Холомину со счётом 2:0 (21:14, 21:13). Оба российских дуэта вышли в основную сетку через квалификацию.

Победительницами соревнований стали представительницы Румынии Адриана-Мария Матей и Беата Вайда. В финале они сломили сопротивление Кинги Колосинской и Ягоды Грущинской из Польши со счётом 2:1 (19:21, 21:12, 15:11).