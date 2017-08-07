Пары Гусев/Шустров и Бочарова/Воронина победили на чемпионате EEVZA U18

В Вильнюсе (Литва) прошёл юниорский (до 18 лет) чемпионат Восточно-европейской волейбольной зональной ассоциации ЕКВ (EEVZA). В турнире девушек победили представительницы ВК «Обнинск» россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина. У юношей победу праздновали Алексей Гусев (ВК «Левша», Тула) и Павел Шустров (МФВ). Тимур Ермотик и Денис Шекунов (ЦОП по ПВС, Краснодар) завоевали серебро, сообщает официальный сайт ВФВ.

Пляжный волейбол. Чемпионат EEVZA U18. Вильнюс

Юноши. Финал

Алексей Гусев / Павел Шустров — Тимур Ермотик / Денис Шекунов — 2:0 (21:10, 21:15).

Девушки. Финал

Мария Бочарова / Мария Воронина (Россия) — Екатерина Дашевская / Виктория Лисица (Украина) — 2:0 (21:17, 21:16).