Минспорт РФ поздравил Лямина и Красильникова с завоеванием бронзы ЧМ

Министерство спорта РФ поздравило Никиту Ляминя и Вячеслава Красильникова с завоеванием медалей на чемпионате мира по пляжному волейболу в Вене (Австрия). В матче за третье место они обыграли голландцев Маартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста со счётом 2:0 (21:17, 21:17).

«Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Никиту Лямина и Вячеслава Красильникова, а также тренерский штаб сборной с бронзовой наградой чемпионата мира и желает новых достижений, удачи и больших побед!» — говорится в сообщении.