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Сиденко: опыт показывает, что вписаться в игру «Зенита» очень сложно

8 августа 2017, вторник. 09:52 Волейбол

Главный тренер «Академии-Казань» и студенческой сборной России Константин Сиденко, ранее входивший в тренерский штаб новосибирского «Локомотива», оценил перспективы в «Зените» сына главного тренера Владимира Алекно Лорана Алекно.

«Лично меня игра Лорана устраивала полностью. Наверное, рано говорить о полной готовности. В прошлом сезоне он пасовал в команде Высшей лиги «А», а сейчас будет в составе лучшей команды России и Европы. Понятно, что это дело времени, сыгранности, доверия тренера. Предыдущий опыт показывает, что вписаться в игру «Зенита» очень сложно. Вспомните, что туда в команду приходили люди такого класса, как Саид Маруф и Бенжамен Тоньютти, но не задерживались. Значит, чем-то не устроила их игра. Хотя, может быть, в планах было то, что в команде должен быть связующий россиянин, если уж два доигровщика легионеры – Андерсон и Леон.

Связующему надо налаживать игровые связи со всеми, это предстоит сейчас делать Лорану. Причём на сыгрывание может уходить до полугода. Даже игрок уровня Александра Бутько, вернувшись из сборной страны, снова будет занят тем, чтобы находить игровые связи с одноклубниками, с тем же Андерсоном или Леоном. В этом плане возвращать Алекно в команду будет бессмысленно, поскольку у нас он будет играть так, как уже играет первая команда, в которой он будет проводить основное время. Поэтому брать связку на усиление, на мой взгляд, нецелесообразно», — цитирует Сиденко «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
МВК Зенит-Казань Владимир Алекно Константин Сиденко
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