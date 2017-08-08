Кашин: в первой декаде сентября «Ленинградка» уезжает на турнир в Финляндию

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин рассказал о ближайших планах команды. В завершившемся сезоне коллектив из Санкт-Петербурга сохранил прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Мы заканчиваем сбор 19-го числа, потом начнётся дополнительная серьёзная физическая подготовка в городе. А с конца августа – начала сентября мы будем больше работать над волейболом. В первой декаде сентября уезжаем на турнир в Финляндию. Мы уже однажды его выигрывали. Подбирается неплохой состав команд именно для ситуации, когда мы выйдем из-под тяжёлой силовой нагрузки. В конце сентября хотелось бы поучаствовать ещё в каком-либо турнире – рассматриваем варианты», — цитирует Кашина официальный сайт клуба.