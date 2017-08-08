Куркаев: на мемориале Вагнера проверим, на что мы способны на данный момент

Блокирующий новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев рассказал о подготовке к чемпионату Европы, который пройдёт в Польше с 24 августа по 3 сентября. 11-13 августа в Кракове пройдёт традиционный мемориал Вагнера, в котором примет участие мужская сборная России.

«Усталость была в начале подготовки к чемпионату Европы, когда мы получили серьёзную нагрузку. Сейчас же мы набрали хороший тонус, стараемся его поддерживать. Скоро у нас турнир в Польше, с сильными участниками. И там мы как раз проверим, на что мы способны на данный момент, над какими элементами ещё надо поработать в оставшееся время.

Пока все мысли об играх в Польше, где надо тоже хорошо сыграть. Конечно, чемпионат Европы тоже обсуждаем, но пока спокойно, без эмоций», — цитирует Куркаева официальный сайт «Локомотива».