Володарский: пляжный волейбол вернулся в Калининград надолго

Директор международного турнира по пляжному волейболу категории «Сателлит» в Янтарном Илья Володарский поделился ожиданиями от соревнований, которые стартуют 10 августа.

«Янтарный и Калининградская область имеют богатый опыт проведения соревнований по пляжному волейболу. Здорово, что мы снова здесь, воспоминания самые приятные. Здорово, что турнир вызвал такой интерес у иностранных команд. Будем надеяться, что погода не подведёт и интерес зрителей будет не меньшим. Пляжный волейбол вернулся в Калининград надолго», — приводит слова Володарского официальный сайт ВФВ.