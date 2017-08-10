Стали известны соперники казанского «Зенита» на клубном чемпионате мира

Стали известны 7 из 8 участников клубного чемпионата мира, который пройдёт в Польше с 11 по 16 декабря, сообщает официальный сайт казанского «Зенита».

Европу, помимо команды Владимира Алекно, представят польские «ЗАКСА» и «Скра» (обладатель «уайлд-кард»), а также итальянская «Любе Чивитанова», Южную Америку — бразильский «Сада Крузейро» и аргентинский «Боливар».

Также в Польше сыграет представитель Азии — иранский «Сармаех».

Последним участником турнира станет один обладатель ещё одного специального приглашения от организаторов.