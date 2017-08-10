Генеральный менеджер сборной России Роман Станиславов сообщил, что доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА» и сборной России Егор Клюка пропустит мемориал Вагнера из-за травмы. Турнир пройдёт в Кракове (Польша) 11-13 августа.

«У Клюки повреждение, и он пропустит турнир в Польше. После нашего возвращения Егор вместе с командой продолжит подготовку к чемпионату Европы, мы на него надеемся», – приводит слова Станиславова «Спорт Бизнес Online”.

Соперниками сборной России на мемориале Вагнера будут команды Канады, Франции и Польши. Чемпионат Европы также пройдёт в Польше с 24 августа по 5 сентября.