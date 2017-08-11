Петров: сейчас «Локомотиву» необходима помощь молодёжной команды

Главный тренер молодёжной команды новосибирского «Локомотива» — «Локомотива-ЦИВС» — Георги Петров рассказал о прошедшем на Алтае сборе и сообщил, что ряд его подопечных готовятся к сезону с главной командой «железнодорожников».

«Мы работали по новой системе – без выходных. Эта методика – новшество не только для российских команд, но и для европейских. Суть её в том, чтобы подобрать такой комплекс упражнений, при выполнении которых участвовали бы все группы мышц. Почти каждый день на сборах у нас было по две тренировки, но при этом нагрузки планомерно дозировались. Такая схема оправдала себя — все игроки чувствовали себя хорошо, и никаких проблем со здоровьем у ребят не было.

Сейчас команде Суперлиги наша помощь необходима. Скоро эти ребята вернутся в молодёжную команду, но если надо, то будут всегда готовы поработать с основой», — приводит слова Петрова официальный сайт новосибирского «Локомотива».