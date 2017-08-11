Кошкин: 11 игроков — это мало для участия в нескольких турнирах сразу

Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Кошкин рассказал о формировании состава на следующий сезон. В прошедшем чемпионате России «Енисей» завоевал бронзу.

“Пока наша команда укомплектована не полностью. Работа в этом направлении ведётся, мы ищем ещё одного игрока первого темпа, Екатерине Ефимовой, которая всё лето провела в сборной, и Яне Манзюк будет сложно отыграть весь сезон вдвоём. Хотелось бы, чтобы вопрос решился как можно скорее, потому что 11 игроков – это действительно маловато для участия в нескольких турнирах сразу.

Думаю, в этом году чемпионат будет более ровный. Конечно, два «Динамо», казанское и московское, выделяются на общем фоне, но за ними будет группа из 4-5 команд, которые захотят навязать им борьбу и повторить наш успех. Очень интересный состав у сегодняшнего «Протона», «Уралочки-НТМК». Посмотрим, как все себя покажут в первых матчах”, — цитирует Кошкина официальный сайт клуба.