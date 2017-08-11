Сборная России по волейболу стартовала на мемориале Вагнера с победы над Канадой

В стартовом матче традиционного международного турнира «Мемориал Вагнера» в Кракове (Польша) мужская сборная России по волейболу встречалась с бронзовым призёром Мировой лиги 2017 года — командой Канады. Российские волейболисты одержали победу в четырёх партиях со счётом 3:1.

12 августа подопечные Сергея Шляпникова сыграют с победителем Мировой лиги — 2017 и чемпионом Европы – 2015 сборной Франции. А завершат турнир матчам с хозяевами – действующими чемпионами мира из команды Польши.

Волейбол. Мужчины. Мемориал Вагнера. Первый тур. Краков, Польша

Канада — Россия – 1:3 (23:25, 27:29, 25:22, 17:25).