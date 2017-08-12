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Шляпников: на мемориале Вагнера продолжим проверять игровые сочетания перед ЧЕ

12 августа 2017, суббота. 00:59 Волейбол

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу над командой Канады в стартовом матче международного турнира «Мемориал Вагнера» (3:1).

«Прежде всего большое спасибо организаторам за приглашение на этот турнир. Мы рады, что он проходит в Кракове прямо перед чемпионатом Европы. Именно здесь мы будем играть на первенстве континента. В матче с Канадой сказалось отсутствие сыгранности. Я проверил многих игроков, таким составом мы играли впервые. Нас ждут ещё две встречи, во время которых я продолжу проверять игровые сочетания перед чемпионатом Европы», — приводит слова Шляпникова пресс-служба турнира.

Сборная России по волейболу стартовала на мемориале Вагнера с победы над Канадой
Источник: Fundacja Wagnera Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Волейбол Сергей Шляпников
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