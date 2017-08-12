Польские волейболисты одержали первую победу на мемориале Вагнера

Мужская сборная Польши по волейболу одержала первую победу на международном турнире «Мемориал Вагнера», который проходит в Кракове. В матче второго тура хозяева площадки в трёх партиях обыграли команду Канады со счётом 3:0 (36:34, 25:20, 26:24).

Накануне поляки на тай-брейке уступили французам (2:3), а канадцы потерпели поражение во встрече со сборной России (1:3).

Во втором матче игрового дня встретятся команды Франции и России.

Волейбол. Мужчины. Мемориал Вагнера. Краков, Польша

2-й тур

Польша — Канада — 3:0 (36:34, 25:20, 26:24).