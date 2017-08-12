Сборная РФ по волейболу на тай-брейке уступила Франции на мемориале Вагнера

В матче второго тура международного турнира «Мемориал Вагнера», который проходит в Кракове (Польша), мужская сборная России по волейболу на тай-брейке уступила победителю Мировой лиги — 2017 и действующему чемпиону Европы команде Франции со счётом 2:3 (25:21, 17:25, 25:21, 18:25, 10:15).

Французы одержали вторую победу на тай-брейке, накануне по схожему сценарию они обыграли поляков. Россияне после победы над Канадой (3:1) потерпели первое поражение.

Волейбол. Мужчины. Мемориал Вагнера. Краков, Польша

2-й тур

Россия – Франция — 2:3 (25:21, 17:25, 25:21, 18:25, 10:15).