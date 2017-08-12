Шляпников: матч с Францией дал России очень много ценного опыта

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение от победителя Мировой лиги — 2017 и действующего чемпиона Европы команды Франции в матче мемориала Вагнера в Польше (2:3).

«Поздравляю с победой сборную Франции. Это очень сильная команда. Мы хотели сегодня выиграть, но не любой ценой. Также нашей целью было попробовать всех игроков. Этот матч дал нам немало очень ценного опыта. Теперь мы знаем, над чем нам нужно работать. Эта встреча дала нам очень много информации», — приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.