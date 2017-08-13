Сборная Канады по волейболу обыграла команду Франции на мемориале Вагнера

Мужская сборная Канады по волейболу в трёх партиях обыграла команду Франции в матче третьего тура международного турнира «Мемориал Вагнера», который проходит в Кракове (Польше).

Для канадских волейболистов победа стала первой на соревнованиях. Ранее они уступили сборной России (1:3) и потерпели поражение от хозяев площадки поляков (0:3). Действующие чемпионы Европы и победители Мировой лиги – 2017 одержали на турнире две победы на тай-брейке над командами Польши и России.

В заключительном матче соревнований встретятся сборные России и Польши.

Волейбол. Мужчины. Мемориал Вагнера. 3-й тур

Канада – Франция – 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).