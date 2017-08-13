Сборная РФ по волейболу уступила Польше на мемориале Вагнера, ведя 2:0 по сетам

Мужская сборная Польши по волейболу одержала волевую победу над командой России в заключительном матче международного турнира «Мемориал Вагнера», который проходил в Кракове. Хозяева площадки проиграли россиянам две первые партии, но сумели сравнять счёт и одержать победу на тай-брейке.

Действующие чемпионы мира на домашнем турнире выиграли у сборной Канады (3:0), проиграли французам (2:3) и взяли верх над россиянами (3:2). С такими результатами поляки выиграли турнир.

Подопечные Сергея Шляпникова начали соревнования с победы над Канадой (3:1), а затем дважды уступили на тай-брейке – Франции и Польше.

Волейбол. Мужчины. Мемориал Вагнера. Третий тур

Польша – Россия – 3:2 (16:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:12).