Шляпников: после перерыва россияне потеряли концентрацию

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников прокомментировал поражение своей команды от поляков в заключительном матче международного турнира «Мемориал Вагнера».

«Хочу поздравить поляков с победой. Мы хорошо начали матч, но после 10-минутного перерыва потеряли концентрацию и стали допускать всё больше и больше ошибок», — приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.

Связующий Сергей Гранкин также поделился впечатлениями от встречи.

«Матч получился очень тяжёлым. Мы не слишком здорово сыграли на приёме, но перед чемпионатом Европы прибавим в этом элементе», — рассказал Гранкин.