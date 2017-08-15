Вильфредо Леон: в Польше и Италии волейбол продвигают лучше, чем в России

24-летний доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон оценил уровень поддержки болельщиков на стадионах в России.



«Например, на Кубе самый популярный спорт – это бейсбол. В России это, как я слышал, хоккей. Или футбол? Не так важно. В вашей стране есть главный вид спорта, и ваш дед говорит вашему отцу: «Я люблю футбол». И ваш отец с детства слышал только – футбол, футбол, футбол. И вас он учит точно так же. Это взаимосвязь поколений. В Польше и Бразилии волейбол — второй главный вид спорта. В Италии он тоже тесно соперничает с футболом. У меня даже нет идей, на каком месте стоит волейбол в России.



В этих странах лучше продвигают волейбол. В Польше, например, идёшь по улице и видишь много рекламы с игроками. Включаешь радио или ТВ – то же самое. Ты можешь толком ничего не знать о каких-то игроках и даже об этом виде спорта, но затем ты втягиваешься, слыша о нём повсюду. Это маркетинг, бизнес. Те же футбол и баскетбол имеют больше мощи, больше денег. Кто будет смотреть волейбол по телевизору, если идёт футбол? Большинство выберут футбол и заплатят за это деньги.



Почему в России и на футбол, и на баскетбол ходит не так много болельщиков? Всё дело в головах, в мышлении. Если тебе не нравится идти на стадион – ты не идёшь. Я это понимаю. Многие люди со временем, взрослея, придерживаются этого. Они думают и выбирают то, что для них комфортнее – быть на стадионе, в своём доме у телевизора или в спортбаре», — сказал Леон в интервью «Советскому спорту».