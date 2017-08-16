Стал известен окончательный состав сборной России на Универсиаду-2017, которая пройдёт с 20 по 27 августа в Тайбэе, сообщает «Спорт Бизнес Online». По сравнению с предварительным списком в окончательном составе команды два изменения: его покинули два игрока уфимского «Урала». Получившего повреждение блокирующего Игоря Филиппова заменил Алексей Плужников из «Динамо-ЛО», а вместо задействованного в национальной сборной Егора Феоктистова в студенческую сборную вызван доигровщик «Ярославича» Леонид Щадилов.



На групповом этапе россияне сыграют с командами Гонконга, Австралии, Румынии, Чехии и Чили. Групповая стадия будет проходить с 20 по 25 августа.



Состав сборной России на Универсиаду-2017

Связующие: Дмитрий Емельянов («Академия-Казань»), Азизбек Исмаилов («Ярославич»).

Диагональные: Евгений Баннов («Югра-Самотлор»), Богдан Гливенко («Газпром-Югра»).

Блокирующие: Вадим Лихошерстов («ФАКЕЛ»), Алексей Плужников («Динамо-ЛО»), Дмитрий Щербинин («Динамо» Москва).

Доигровщики: Александр Болдырев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Ботин («Динамо-ЛО»), Сергей Никитин («Кузбасс»), Леонид Щадилов («Ярославич»).

Либеро: Владимир Шишкин («ФАКЕЛ»).