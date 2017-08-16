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Стал известен окончательный состав сборной России на Универсиаду-2017

16 августа 2017, среда. 10:36 Волейбол

Стал известен окончательный состав сборной России на Универсиаду-2017, которая пройдёт с 20 по 27 августа в Тайбэе, сообщает «Спорт Бизнес Online». По сравнению с предварительным списком в окончательном составе команды два изменения: его покинули два игрока уфимского «Урала». Получившего повреждение блокирующего Игоря Филиппова заменил Алексей Плужников из «Динамо-ЛО», а вместо задействованного в национальной сборной Егора Феоктистова в студенческую сборную вызван доигровщик «Ярославича» Леонид Щадилов.

На групповом этапе россияне сыграют с командами Гонконга, Австралии, Румынии, Чехии и Чили. Групповая стадия будет проходить с 20 по 25 августа.

Состав сборной России на Универсиаду-2017
Связующие: Дмитрий Емельянов («Академия-Казань»), Азизбек Исмаилов («Ярославич»).
Диагональные: Евгений Баннов («Югра-Самотлор»), Богдан Гливенко («Газпром-Югра»).
Блокирующие: Вадим Лихошерстов («ФАКЕЛ»), Алексей Плужников («Динамо-ЛО»), Дмитрий Щербинин («Динамо» Москва).
Доигровщики: Александр Болдырев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Ботин («Динамо-ЛО»), Сергей Никитин («Кузбасс»), Леонид Щадилов («Ярославич»).
Либеро: Владимир Шишкин («ФАКЕЛ»).

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Волейбол Дмитрий Щербинин Леонид Щадилов Универсиада
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