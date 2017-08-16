Бирлова и Макрогузова проиграли норвежской паре на ЧЕ по пляжному волейболу

На стартовавшем в Юрмале (Латвия) финальном этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова потерпели поражение в первом туре группового этапа.



В матче группы Е Бирлова и Макрогузова уступили норвежкам Ингрид Лунде и Оде Йоханне Ульвесет со счётом 1-2 (21:17, 15:21, 13:15). Следующий матч россиянки проведут против латвиек Агнес Чайки и Илзе Лиепинлауски.

Напомним, что ранее в группе F россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одержали волевую победу над украинками Валентиной Давидовой и Евгенией Щипковой.