«Белогорье» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга на мемориале Платонова

«Белогорье» во втором туре группового этапа международного турнира памяти Вячеслава Платонова в Санкт-Петербурге уверенно переиграло местный «Зенит» со счётом 3:0.

Накануне подопечные Геннадия Шипулина в четырёх партиях взяли верх над белорусским «Строителем», а коллектив Александра Климкина разгромил «Динамо» из Ленинградской области со счётом 3:0.

Мужчины. Международный турнир мемориал Платонова. Санкт-Петербург

Группа А. 2-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (15:25, 23:25, 20:25).