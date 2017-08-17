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«Белогорье» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга на мемориале Платонова

17 августа 2017, четверг. 19:57 Волейбол

«Белогорье» во втором туре группового этапа международного турнира памяти Вячеслава Платонова в Санкт-Петербурге уверенно переиграло местный «Зенит» со счётом 3:0.

Накануне подопечные Геннадия Шипулина в четырёх партиях взяли верх над белорусским «Строителем», а коллектив Александра Климкина разгромил «Динамо» из Ленинградской области со счётом 3:0.

Мужчины. Международный турнир мемориал Платонова. Санкт-Петербург
Группа А. 2-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (15:25, 23:25, 20:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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