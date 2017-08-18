Моисеева и Сырцева проиграли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

На проходящем в Юрмале (Латвия) финальном этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева уступили полькам Кинге Колосинской и Ягоде Грущинской в 1/8 финала. Матч завершился со счётом 2-0 (21:17, 21:19) в пользу польской пары. Для Моисеевой и Сырцевой это был первый матч плей-офф на нынешнем чемпионате, поскольку в группе они заняли первое место.



В четвертьфинале Колосинская и Грущинская сыграют с последней оставшейся на турнире российской парой — Екатериной Бирловой и Надеждой Макрогузовой. Этот матч состоится в субботу, 19 августа.