«Ярославич» одержал третью победу подряд на мемориале Платонова

В Санкт-Петербурге продолжается традиционный предсезонный турнир мужских волейбольных команд «Мемориал Платонова», посвящённый памяти легендарного советского тренера.
Первыми завершили групповой этап команды группы «Б». Вернувшийся в Суперлигу «Ярославич» выиграл третий матч подряд, в четырёх партиях взяв верх над финским клубом «Иску». Со второго места вышел в полуфинал московский МГТУ, одержавший победу над хозяевами соревнований из «Автомобилиста».
Волейбол. Мемориал Платонова. Группа «Б». Третий тур
«Ярославич» – «Иску» – 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:20).
МГТУ – «Автомобилист» – 3:1 (24:26, 25:14, 25:18, 25:22).