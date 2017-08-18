Волейболистки РФ стартовали с победы на ЧМ U18 в Аргентине

В Аргентине стартовал женский юниорский чемпионат мира U18 по волейболу. В первом матче в группе В сборная России взяла верх над командой Мексики со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:13). Самой результативной в составе россиянок стала диагональная Оксана Якушина, принесшая команде 20 очков. 12 очков записала на свой счёт доигровщица Полина Шеманова.

19 августа подопечные Александра Карикова встретятся со сборной США. Также в группе В играют команды Беларуси и Бразилии.

Волейбол. Чемпионат мира U18. Девушки. Санта-Фе, Аргентина

Группа В. 1-й тур

Россия – Мексика — 3:0 (25:18, 25:14, 25:13).