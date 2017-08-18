«Зенит» и «Белогорье» вышли в полуфинал мемориала Платонова

В Санкт-Петербурге продолжается традиционный предсезонный турнир мужских волейбольных команд «Мемориал Платонова», посвящённый памяти легендарного советского тренера.
Завершили групповой этап команды группы «А». «Белогорье» одержало третью победу подряд, на тай-брейке обыграв «Динамо-ЛО». Со второго места вышел в полуфинал санкт-петербургский «Зенит», уверенно обыгравший минский «Строитель».
В полуфиналах «Белогорье» сыграет с МГТУ, а «Зенит» — с «Ярославичем».
Волейбол. Мемориал Платонова. Группа «А». Третий тур
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:2 (25:20, 21:25, 24:26, 25:13, 15:9).
«Строитель» (Минск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 19:25, 19:25).